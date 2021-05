Presos do Amazonas são destaque em redação da DPU e ganham prêmios

Três reeducandos do sistema prisional amazonense, que se destacaram no 5° concurso de redação da Defensoria Pública da União (DPU), realizado em 2019, começaram a receber suas premiações referente às excelentes colocações conquistadas no certame. Nesta sexta-feira (21), foi a vez de Gilmar Graciano Pimentel, reeducando que alcançou o primeiro lugar em nível estadual do concurso, receber o seu reconhecimento em uma cerimônia realizada na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), local onde ele atualmente cumpre sua pena.

Além do certificado, Gilmar ganhou uma mini caixa de som - mesmo prêmio que será dado a Alexandre dos Santos Souza e Adriano Pereira, que conquistaram, respectivamente, o segundo e terceiro lugares. Os prêmios ficarão em posse dos familiares até que os reeducandos, que cumprem pena no regime fechado, deixem o sistema prisional.

Na avaliação, os internos puderam destacar seus talentos para escrita e provar que os programas de ressocialização promovidos nas unidades prisionais pela atual gestão da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), como o "Conhecimento que Liberta" e o "Trabalhando a Liberdade", continuam a dar bons frutos para a sociedade.

Professores e servidores - Além dos reeducandos, três agentes penitenciários e três professores também receberam premiações, por se destacarem em suas categorias no concurso de 2019. Eles ganharam medalhas e certificados que atestam suas qualidades na redação da DPU.

Certificação do Curso de drone - Durante a cerimônia na UPP, a Seap, em parceria com a cogestora RH Multi, certificou 18 agentes de ressocialização no curso de controlador de drones. Eles foram capacitados para atuar em mais um meio de segurança que será utilizado na unidade.