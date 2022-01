Adaf vai realizar atendimentos remotos no Amazonas

Manaus/AM - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) vai iniciar, na segunda-feira (24), a realização de atendimento remoto, via plataforma digital vinculada ao aplicativo de mensagens WhatsApp. A iniciativa tem o objetivo de ampliar os atendimentos realizados na sede da autarquia, em Manaus, e nas Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsavs), no interior do Amazonas. Prestes a completar dez anos de existência, a Adaf atua na defesa e sanidade animal e vegetal, no Amazonas, e pretende por meio dessa inovação beneficiar os produtores regulares que atuam na criação de animais, na agricultura e na comercialização de produtos de origem animal e vegetal. Funcionamento – Os servidores que vão atuar como atendentes na plataforma já passaram por treinamento e estão aptos a interagir de forma automática com todos aqueles que entrarem em contato com a Adaf, por meio do telefone (92) 99238-5568 (WhatsApp). O sistema, operado por meio de inteligência artificial, direciona o interessado a um atendente para que seja protocolizada a solicitação. Avaliação – Ao término de cada atendimento, os produtores terão ainda a possibilidade de avaliar a experiência junto a plataforma e o grau de satisfação quanto ao atendimento recebido. O recurso busca otimizar os serviços ofertados pela ferramenta, de acordo com o perfil do público.

