Confira os premiados no sorteio da Nota Fiscal Amazonense desta quarta

Manaus/AM- Nesta quarta-feira (19), foram divulgados os nomes dos sete vencedores da Nota Fiscal Amazonense (NFA). Participaram deste sorteio todas as notas fiscais emitidas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, com bilhetes gerados por notas fiscais de consumidor (NFC-E) dos contribuintes cadastrados que realizaram pelo menos R$ 50 acumulados em compras durante o ano.



Além dos premiados, sete entidades sociais também receberam premiações em dinheiro. As instituições recebem um valor equivalente a 40% do prêmio, à parte do que é pago ao vencedor.



Confira a lista dos premiados:



Ganhadores:

· Elton Roberto Rodrigues Silva – R$ 50 mil

· Calíope Trindade Oliveira - R$ 10 mil

· Antonia Maria Muniz de Figueredo - R$ 10 mil

· Edgar Rodrigues Soares - R$ 10 mil

· Morgana da Silva Miller - R$ 10 mil

· Samara Peixoto Batista - R$ 10 mil

· Wanderlane de Macedo Moreira - R$ 10 mil



Entidades sociais:

· Casa da Criança – 20 mil

· AMA - Associação Amigos dos Autistas do Amazonas: R$ 4 mil

· Associação Pestalozzi do Amazonas: R$ 4 mil

· Lar das Marias - Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer: R$ 4 mil

· Abrigo NACER: R$ 4 mil

· CASA VHIDA - Associação de Apoio à Criança com HIV: R$ 4 mil

· Aldeias Infantis SOS Brasil: R$ 4 mil



Para participar dos sorteios futuros, basta se cadastrar no site da campanha NFA Amazonense, escolher uma entidade social para apadrinhar e manter seus dados atualizados. Uma vez cadastrado, basta informar o CPF nas compras.

