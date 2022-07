Acidente: Carro invade cruzamento e arremessa veículo contra comércio no Amazonas

Manaus/AM – Um carro avançou em um cruzamento e acabou colidindo com outro veículo neste fim de semana na cidade de Parintins, no interior do Amazonas.

Um dos veículos trafegava pela avenida Paraíba, no Centro da cidade, quando um outro automóvel em alta velocidade o atingiu e o jogou contra um comércio que estava abrindo as portas nas primeiras horas do dia.

Por sorte, ninguém ficou ferido e houve apenas danos materiais. A motorista do carro que causou o acidente se comprometeu a pagar todos os prejuízos e prestar toda assistência a outra condutora e ao dono do comércio.

Ela não apresentava sinais de embriaguez, mas não explicou porque estava correndo tanto.