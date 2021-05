Ação do MP tenta reverter afastamento de diretor de escola no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas, pela 2ª Promotoria de Justiça de Manacapuru, requereu hoje, 31/05, à Justiça, a anulação do ato administrativo que levou ao afastamento do professor Jackson Azevedo da direção da Escola Zoraida Ribeiro Alexandre, da rede municipal de educação.

A Ação Civil Pública foi ajuizada com pedido de tutela de urgência e visa reverter as punições impostas ao professor pelo Secretário Municipal de Educação. Conforme denúncia recebida pelo MPAM, no último dia 27/05, o professor foi desacatado verbalmente e ameaçado pelo vereador Gérson D’Ângelo, depois de adverti-lo quanto à obrigatoriedade do uso da máscara dentro da escola.

Antes de ajuizar a ACP, a Promotora de Justiça instaurou Procedimento Preparatório para coletar elementos de prova referentes à suposta conduta. “O Ministério Público entende que a ação foi praticada com desvio de finalidade, por tudo o que foi apurado, o professor foi a vítima e não o causador da situação ocorrida no interior da escola envolvendo o vereador. O MP também pediu a suspensão da sindicância instaurada contra o professor, até que todos os fatos sejam esclarecidos”, ressaltou a Promotora de Justiça Tânia Maria de Azevedo.