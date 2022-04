Abre inscrições para pós-graduação gratuita para professores do Amazonas

Manaus/AM - Estão abertas as inscrições para a pós-graduação gratuita para professores e pedagogos do Amazonas do projeto “Mestre Qualificado”. Os profissionais devem se inscrever até às 16h do dia 2 de maio.

O edital disponibiliza 15 mil para os 62 municípios. As vagas são destinadas a profissionais graduados em Licenciatura Plena, Normal Superior ou Pedagogia, que atuam nas redes públicas de ensino.

A iniciativa, que vai atender profissionais que atuam nos Anos Inicias do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Os interessados precisam acessar o site www.concursoscopec.com.br/171-pss-uea/concurso/exibir.html.