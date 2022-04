Amazonas ocupa 3° lugar no ranking de estados com maior número de divórcios

Manaus/AM – O número de divórcios voltou a crescer no Amazonas no segundo ano da pandemia da covid-19. Segundo um levantamento feito pelo Colégio Notarial do Brasil, o estado registrou alta de 12% em 2021.

Conforme os dados divulgados nesta segunda-feira (18), em 2020, os cartórios formalizaram 791 separações, enquanto que 2021, esse número chegou a 885.

No ranking nacional, o estado ficou atrás apenas do Acre e de Alagoas. No total, mais de 80 mil casais formalizaram o divórcio no ano passado entre os meses de janeiro e dezembro, isso sem levar em consideração os divórcios judiciais, aqueles que se estendem aos tribunais.

Na média nacional, o aumento de divórcios no Brasil foi de 4%, o maior já registrado desde 2007. O Colégio acredita que a facilidade do divórcio online pode ter influenciado no crescimento de casos.

Em 2020, o Brasil registrou 77.531 casais divorciados. Em 2021 esse número passou para 80.573.