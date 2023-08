Aberto prazo para faculdades firmarem convênio de estágio com o MPF no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Instituições de ensino superior com cursos de graduação e pós-graduação em direito podem celebrar, até 24 de agosto, convênio com o Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas. O convênio permite a participação de estudantes dessas instituições em processos seletivos de estágio no MPF. Leia mais em Amazonas Direito.