Governo vai ofertar crédito na VII Feira de Agronegócio da Nilton Lins em Manaus

Manaus/AM - A Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (Afeam) realizará atendimento ao público na VII Feira de Agronegócios da Nilton Lins (avenida Professor Nilton Lins, 3259, Parque das Laranjeiras, zona Norte de Manaus), que inicia nesta quarta-feira (9) e encerra no domingo (13).

O evento pretende criar oportunidades de negócios e parcerias entre produtores, criadores e empresas do ramo da agricultura, pecuária, piscicultura, maquinários, equipamentos agrícolas e veterinária. Este ano, os coordenadores da Feira esperam receber mais de 50 mil visitantes por dia.

Os produtores rurais, associações e cooperativas do setor do agronegócio, além de empresas de outros segmentos, poderão visitar o stand da Afeam e conhecer as linhas de financiamento adequadas para cada negócio, técnicos da Agência ficarão disponíveis para oferecer informações, sanar dúvidas sobre limites e acesso ao crédito durante todo o evento.