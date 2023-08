FVS intensifica ações para melhoria de cobertura vacinal no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Manaus/AM - Com o objetivo de fortalecer ações de cobertura vacinal no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) realiza, até sexta-feira (11), visita técnica a Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus). A visita tem como objetivo dar suporte às ações desenvolvidas pelo Programa de Imunização do município.

Entre as ações está a supervisão das salas de vacina das áreas urbana e rural de Itacoatiara, capacitação dos profissionais de saúde que atuam na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) do município, através de boas práticas em vacinação, procedimentos técnicos de acolhimento, triagem, estratégias vacinais e supervisão de ações de gestão em vacinação.

As ações ocorrem após reunião com a gestão de saúde da cidade, para identificação da realidade e desafios locais para ampliação da cobertura vacinal.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, enfatiza que a ampliação das coberturas vacinais no Amazonas reduz o risco do registro de casos de doenças imunopreveníveis.