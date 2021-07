75% das cidades registram casos de 'sommelier de vacina'

A professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Flávia Bahia, considera que esses decretos violam a Constituição Federal. Para ela, não vigora no país a imunização compulsória da vacina contra a covid-19.

O levantamento foi feito de 12 a 15 de julho, com 2.826 prefeituras, que representam 50,8% dos municípios brasileiros. Somente 0,4% das cidades deixam as pessoas escolherem a vacina e em 7%, é possível voltar ao posto de vacinação quando chegar o imunizante desejado. Em 47%, é aplicada a vacina que estiver disponível. E, em 19% dos municípios, quem tenta escolher vacina perde a prioridade e vai para o fim da fila.

A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabella Ballalai, alerta que esse comportamento representa risco tanto para a pessoa que pode perder a chance de ser imunizada logo, quanto para o restante da população. Isso porque enquanto a cobertura vacinal em todo o país não for alta, com as duas doses da vacina, a pandemia não estará controlada.

