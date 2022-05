4 livros bilíngues são lançados pelo Ifam em Lábrea

Quatro livros bilíngues produzidos por uma equipe multidisciplinar, interinstitucional e de professores indígenas dos povos Jamamadi, Apurinã, Jarawara e Paumari foram lançados no município de Lábrea.

Os livros foram organizados pelo Instituto Federal do Amazonas (Ifam) em parceria com Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Lábrea (SEMEC), Programa Sou Bilíngue Intercultural (PSBI) da Funai, Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus (Focimp) e Instituto Mpumalanga.

Um dos principais objetivos dos livros, lançados no final do mês de abril, de acordo com o texto de abertura das obras, “é favorecer o desenvolvimento e a compreensão das produções orais e escritas, nos processos de letramento e numeramento”, definida no processo formativo do programa Saberes Indígenas na Escola do IFAM para professores indígenas, os quais fornecem “orientações para o melhor aproveitamento das propostas pedagógicas” adquiridas por eles.

O diretor do Ifam de Lábrea, Marcelo Rodrigues, disse que cada um dos livros é uma oportunidade ímpar para os educadores trabalharem em sala de aula o cotidiano da vida dos estudantes indígenas.

“Na ótica pedagógica, o livro se tornou uma oportunidade ímpar para os educadores trabalharem com os educandos indígenas nas aldeias, considerando as atividades que pautadas no cotidiano da identidade desses alunos. Pois, mediando as atividades didáticas com temáticas relacionadas às vivências desse sujeito como a pesca, caça, desmatamento, traz esses saberes para o campo da alfabetização e numeração”, explica o diretor.