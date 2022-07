15 novos defensores públicos tomam posse no Amazonas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) conta agora com 145 defensoras e defensores públicos. Nesta quinta-feira (28), o defensor público-geral, Ricardo Paiva, deu posse a mais 15 novos membros da instituição, que ingressam na carreira reforçando o atendimento no interior. A cerimônia foi a primeira posse popular da DPE-AM, realizada no Largo de São Sebastião, na rua Costa Azevedo, esquina com a Rua 10 de julho, Centro de Manaus. Em seguida, defensores e defensoras já iniciaram sua atuação no mutirão de atendimentos do Defensoria Itinerante, que ocorre até esta sexta-feira (29), também no Largo de São Sebastião.

Ao discursar no evento, Ricardo Paiva pediu um minuto de silêncio pelo falecimento da servidora Daniella Magnani, ocorrido na última terça-feira (26) e pediu a todos que nunca percam a fé em Deus. A Defensoria decretou luto oficial de três dias em homenagem à servidora.

Em seguida, Paiva ressaltou que esta quinta-feira é um dia histórico para a Defensoria do Amazonas, porque se realiza a primeira posse popular e porque tomam posse os primeiros defensores e defensoras aprovados no sistema de cotas. “Entendemos que a essência da Defensoria é o povo e que precisamos estar cada vez mais perto da população e entender as necessidades do povo”, afirmou. E ressaltou que o sistema de cotas é uma forma de contribuir para a redução das desigualdades sociais no País.

Paiva também destacou que os novos defensores já iniciariam sua atuação no mutirão da Defensoria Itinerante e que, com eles, a DPE-AM poderá inaugurar o Polo do Juruá, o 12º polo da DPE-AM no interior.

O defensor geral ressaltou ainda que a ideia da posse popular foi sugerida pelo ex-defensor geral, Rafael Barbosa. Ideia que foi logo aceita. “A Defensoria faz essa posse hoje, aqui, porque a Defensoria é mais Justiça, mais cidadania, mais defensores e defensoras”, concluiu.

Além de Miguel e Emilly, tomaram posse Daniele dos Santos Fernandes; Amanda Silva Farias Dias Pereira; Letícia Borges de Ornelas; Thays Lidianne Campos de Azevedo Pereira; Enio Jorge Lima Barbalho Júnior; Rachel Phanuelly Marinho e Silva; Aline de Azevedo da Silva; Suiam da Rocha e Silva Lopes; Pedro Henrique Pereira Paiva; Bárbara Mattos Deucher e Jarden Marquel de Aquino Ribeiro, Ana Sofia Cavalcante Pinheiro e João Gustavo Henriques de Morais Fonseca.