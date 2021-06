13 membros do CV são presos durante Operação Mão de Ferro no Amazonas

Manaus/AM - Treze pessoas ligadas à facção Comando Vermelho foram presas e uma morreu durante confronto com a polícia durante desdobramento da “Operação Mão de Ferro”, realizada na manhã desta quarta-feira (16), no município do Careiro Castanho, no Amazonas.

Os presos são suspeitos de participação nos ataques contra prédios públicos. Os mandados de prisão cumpridos foram por crimes de Associação criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e homicídio. Todos os presos já possuíam antecedentes criminais e as investigações mostram que eles integram a organização criminosa que orquestrou os ataques em Manaus e em alguns municípios do estado.

Em depoimento, os suspeitos confessaram a autoria dos crimes. De acordo com o delegado geral adjunto, Tarson Yuri, após a identificação dos suspeitos, a Justiça expediu os mandados de prisão e busca e apreensão. Durante a operação, um suspeito morreu em intervenção policial. Dentre as prisões, três ocorreram em flagrante por tráfico de drogas.

As investigações foram iniciadas pela Polícia Civil, logo após a onda de ataques. No total, oito locais foram alvos de focos de incêndio, sendo duas escolas municipais, a secretaria de assistência social, secretaria de obras, prefeitura e centro de convivência do idoso.

A operação contou com a atuação de mais de 100 agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Força Nacional.

Vídeo: Criminosos atacam delegacia a tiros em Manaus

Agência do Bradesco no Planalto também é incendiada em ataques em Manaus

Governador do Amazonas solicita Força Nacional para conter ondas de ataques

Carro de tenente da PM é incendiado no pátio de casa em Manaus

Wilson Lima diz que SSP não identificou de onde partiu ordem para ataques

CV ataca comitê do Capitão Carpê em Manaus e deixa recado ousado

29 pessoas já foram presas por envolvimento em ataques em Manaus

Semsa suspende vacinação nesta segunda em Manaus em meio à onda de ataques

Chefe do tráfico é preso acusado de ordenar ataques na zona Leste de Manaus

Ônibus voltam a circular com 30% da frota nesta segunda em Manaus

Ônibus vão circular até 19h nesta segunda em Manaus; Saiba quais

Manaus recebe policiais da PRF de Roraima e Rio de Janeiro após onda de ataques