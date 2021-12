Moradores levam susto ao encontrar cobra gigante dentro de casa em Itacoatiara

Manaus/AM - Uma cobra de aproximadamente três metros foi encontrada dentro de uma casa na rua Sete de Setembro, no Centro de Itacoatiara. Segundo os moradores, a família havia acabado de chegar em casa e percebeu que os cachorros estavam agitados na área da lavanderia. A Jiboia, porém, só foi descoberta no momento em que a proprietária foi pegar um balde debaixo da pia. Assustada, ela saiu correndo para pedir socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez a remoção do animal. O mesmo foi solto posteriormente em uma área natural.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.