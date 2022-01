Manicoré inscreve para seletivo simplificado com mais de 300 vagas

Manicoré/AM – Começa nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro, as inscrições em Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2022 - para suprir vagas e contratação de professores para atuação nas unidades escolares localizadas na sede e na zona rural do município de Manicoré. Com 377 vagas, além de cadastro reserva e mais 19 vagas para pessoas com deficiência (PcDs), o prazo de inscrição vai até o dia 11 de fevereiro de 2022 e o candidato pode se inscrever pela internet, gratuitamente, usando o e-mail [email protected] O resultado do PSS será divulgado pela Secretaria Municipal de Educação de Manicoré no dia 15 de fevereiro e o período de contratação vai se estender do dia 22 a 28 de fevereiro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.