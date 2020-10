Zona Árida e Sem Seu Sangue: Confira as estreias do Cine Casarão

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (22), o Cine Casarão, espaço dedicado ao cinema no Casarão de Ideias, recebe as estreias dos longas ‘Zona Árida’, às 16h30; ‘Sem Seu Sangue’, às 18h30 e ‘A Verdade da Mentira’, às 20h30. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente, no perfil do espaço cultural no Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Rodado em primeira pessoa, ‘Zona Árida’ mostra a história da diretora do filme, Fernanda Pessoa, que aos 15 anos de idade, foi para os Estados Unidos como estudante de intercâmbio. Ela morou em Mesa, no Arizona, cidade considerada a mais conservadora do país. Quinze anos mais tarde, ela retorna a Mesa, dois meses antes da eleição de Donald Trump, para tentar entender a experiência e os ideais da população conservadora.

Já ‘Sem Seu Sangue’, dirigido por Alice Furtado, conta a história de Silvia, uma jovem introvertida que possui completo desinteresse pela própria rotina. Ela acredita ter encontrado em Artur, um sentimento que a faz sentir-se mais viva e menos tímida. Apesar de ser hemofílico, a sua força e vitalidade deixam a garota completamente encantada, mas um grave acidente pode complicar ainda mais as coisas.

O filme ‘A Verdade da Mentira’, com direção de Maria Carolina Telles, é uma reflexão sobre o momento de desinformação e polarização extrema que vivemos e quais são os impactos desse fenômeno no dia a dia. Ao longo da produção, são ouvidas diversas pessoas especialistas no assunto.