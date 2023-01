Uendel Pinheiro comanda 'Do Nada um Pagode' neste sábado no Largo São Sebastião

Manaus/AM - Neste sábado o cantor Uendel Pinheiro vai agitar o Largo São Sebastião com a primeira edição de 2023 do evento "Do nada um Pagode". O evento será aberto ao público e conta com a participação de artistas convidados.

O cantor registrou recorde de público no local por duas vezes em 2022, quando reuniu 18 mil pessoas no entorno do Teatro Amazonas. Neste sábado a festa começa a partir das 17h.