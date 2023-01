Kamélia chega em Manaus no sábado para abertura oficial do Carnaval 2023

O evento contará com a Bateria do Swing da Nêga, os bonecos Jardineira e Zé Pereira, e Banda da Bica.

Manaus/AM. - Abrindo o período carnavalesco em Manaus de 2023, a boneca Kamélia chegará em Manaus no próximo sábado (7), no aeroporto Eduardo Gomes, de onde partirá para o tradicional ‘Baile da Chegada’, no Olímpico Clube, na Avenida Constantino Nery, nº 1.105, Zona Oeste da capital.

