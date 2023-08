Teatro Amazonas recebe programação de evento de sustentabilidade

O Teatro Amazonas receberá nos dias 27 e 28 de agosto, parte da programação do evento local Experience, que apresentará os espetáculos “Muzikstation: Restart” e “Medley dos Bois de Parintins”. Ambas as apresentações possuem classificação livre e entrada gratuita.

O espetáculo “Musikstation: Restart” será apresentado neste domingo (27) às 19h, e será realizado pelo Grupo Vocal dos Corpos Artísticos, Madrigal do Amazonas e Amazonas Filarmônica. O repertório, conta com trilhas sonoras de games famosos, como The Last of Us, Cuphead, Castlevania, entre outros.

Já na segunda-feira (28), o “Medley dos Bois de Parintins” contará com a presença da Amazonas Filarmônica, acompanhada da voz dos cantores e levantadores de toadas David Assayag, Patrick Araújo e Márcia Siqueira. A programação terá início às 19h.

O Glocal Experience é um evento gratuito, que visa reunir pensadores, especialistas e representantes dos mais variados setores da sociedade para discutir e conscientizar sobre o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio-ambiente. Sua realização é uma iniciativa apoiada pelo Governo do Estado do Amazonas.