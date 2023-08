Abertura do Festival Amazonas de Dança acontece hoje no Teatro Amazonas

Manaus/AM - Começa hoje (26), às 20h, o 11º Festival Amazonas de Dança (FAD), no Teatro Amazonas com entrada gratuita. A programação conta com os espetáculos "Catraieiros", do Balé Folclórico do Amazonas; "Saga Cabocla", da Cia Monica Seffair; e "A Temporada de Ganga", de Patrick Hernandes de Souza Assunção; além da homenagem a profissionais da dança, como Adalto Guilherme Xavier Gil, Miguel Maia e Dirley Duarte.

O FAD segue até 2 de setembro, com apresentações em centros de convivência, no Palacete Provincial, no Teatro da Instalação, no Teatro Gebes Medeiros e nos municípios de Iranduba e Urucurituba. O encerramento vai ocupar o Largo de São Sebastião, no Centro.