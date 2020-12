Série ‘Os Maninhos’ mostra bastidores das produções musicais em Manaus

Manaus/AM - - O trio musical formado por Agenor Vasconcelos, Magaiver Santos e Marcelo Nakamura, apresenta ‘Os Maninhos’, série audiovisual que traz a dinâmica, a intimidade e cotidiano das produções musicais de Manaus. O projeto, contemplado com o Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020 – Lei Aldir Blanc, será lançado neste sábado, 26, a partir das 16h, em live transmitida via Instagram.

Em formato de um programa minimalista e descontraído, a série propõe mostrar a produção musical na cidade em um trabalho de articulação em rede, coletiva, com o objetivo de fortalecer a cena. Os músicos convidados se encontram com ‘Os Maninhos’ para conversar, trocar experiências e compor. “Gravamos três faixas demonstração e um vídeo de apresentação de nossa vereda criativa. Baixo, curimbó, banjo, violão, samples e voz”, explica o produtor Agenor Vasconcelos, que assina a produção com Nakamura e Magaiver Santos.

Agenor explica que a ideia é ser um programa periódico, com participação aberta, para ser veiculado em diversos canais culturais. “Pretendemos trabalhar com uma formação aberta, apta a receber convidados para tocar, cantar e compor. Foi nesse sentido que o Edital Manaus de Conexões Culturais 2020 otimizou o projeto para o formato agora apresentado. O projeto também foi finalista Natura Musical 2020”.

´Os Maninhos´ apresentam episódios com depoimentos e canções de Agenor, Marcelo e Magaiver, Eduardo Branco e Victor Félix. Os músicos indígenas Pelé da Guitarra e Ary Até Kuema apresentam edição especial com o legítimo Kuximawara (música popular indígena).