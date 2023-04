Semana de páscoa tem programação especial para crianças em Manaus; confira

Manaus/AM - Um final de semana recheado de delicias e encanto, com brincadeiras e programação para as crianças. Essa é a proposta da Semana da Páscoa da Loppiano Pizza, que acontece até o domingo, 09 de abril, com várias atrações para os pequenos.

Nesta quinta-feira, 06, atividades como pintura de rosto gratuita vão acontecer enquanto as crianças se divertem na brinquedoteca. De sexta até domingo de Páscoa é a vez da tradicional “Caça aos ovos de chocolate e guloseimas”. E no sábado e domingo, 08 e 09 de abril, o local vai contar com a presença do Coelhinho de Páscoa.

"Convidamos as famílias para participar dessa programação especial, feita com muito carinho. Vamos nos divertir naquele clima de alegria com opções para a criançada e nossas pizzas doces, com destaque para a especial de chocolate com M&Ms, que é a mais pedida da temporada", afirma o proprietário Rogério Cunha.

Confira a programação:

De 06/04: Pintura de rosto

Dias 07, 08 e 09/04: Caça ao chocolate, brincadeiras e guloseimas.

Dias 08 e 09/04: Presença do Coelhinho da Páscoa.

Onde: Rua Major Gabriel, 1080, Centro.