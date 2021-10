Segunda edição do 'Manaus Filme Horror Fantástico' tem entrada gratuita

Manaus/AM - Entre os dias 19 e 22 de outubro, acontece o 2º Manaus Filme Horror Fantástico, no Centro Cultural Palácio da Justiça. Serão mais de 50 curtas-metragens e três longas-metragens para os fãs do gênero, com entrada gratuita e agendamento por meio do Portal da Cultura (cultura.am.gov.br/portal/agenda/).

O Palácio da Justiça, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro, vai funcionar com 75% da capacidade (50 lugares) e com protocolos de segurança em prevenção à Covid-19, como totem com álcool em gel, aferição de temperatura na entrada e distanciamento social demarcado entre as cadeiras.

O uso de máscara será obrigatório para entrar no local, juntamente com a apresentação da carteira de vacinação com duas doses, ou dentro do intervalo para a aplicação da segunda dose, contra a Covid-19. As obras têm classificações etárias variadas, a partir de 12, 14 e 16 anos.

Evento – A programação do 2º Manaus Filme Horror Fantástico inclui produções inéditas de cineastas locais e também de outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, entre outros. O objetivo do evento é incentivar os realizadores para a retomada do cinema, servindo também como janela de exibição para profissionais e iniciantes, amantes da Sétima Arte.

Algumas obras selecionadas são de diretores renomados. É o caso de Joel Caetano, que dirigiu o segmento “A Loira do Banheiro", em seu primeiro longa-metragem, “As Fábulas Negras” (2015), antologia de histórias de terror com direção geral de Rodrigo Aragão. Joel também trabalhou como montador, assistente de direção e ator do segmento “O Saci”, dirigido por José Mojica Marins, o Zé do Caixão.

Do Amazonas, participam diretores como Sérgio Cardoso, com a obra longa-metragem “Marie LaGuerre de Lazone”; Jimmy Christian, com o curta “Covid”; Wander Luís, com os curtas “Lady Wolf” e “Vozes”; Roberto Hades, com o curta “Frequência do Além”; e Davi Marinho, com “Boa Noite Papai”.

Programação – As mostras de curtas-metragens do 2º Manaus Filme Horror Fantástico serão realizadas das 15h às 17h; já as exibições de longas-metragens acontecem das 18h30 às 20h30h, no Palácio da Justiça.

Serão 51 curtas metragens e três filmes de longa-metragem com exibições no período da noite, que são: “Fórmula Selvagem”, de Flávio Carnielli (SP), “Marie LaGuerre de Lazone”, de Sérgio Cardoso (AM); e o filme que encerrará a mostra, “O Cemitério das Almas Perdidas”, no dia 22 de outubro, do cineasta Rodrigo Aragão, que foi homenageado na primeira edição da mostra, em 2019.

Para conferir a programação completa, sinopses e a classificação etária das obras, além de agendar vaga para o evento, basta acessar a agenda do Portal da Cultura, ou diretamente pelos links abaixo.

Links para agendamento:

• Exibição de curtas-metragens (19/10) - https://bit.ly/30pWY0R

• Exibição de curtas-metragens (20/10) - https://bit.ly/3j6tL1w

• Exibição de curtas-metragens (21/10) - https://bit.ly/3vfLhFm

• Exibição de curtas-metragens (21/10) - https://bit.ly/3AWE929

• Exibição de curtas-metragens (22/10) - https://bit.ly/3p6RS3S

• Longa-metragem “Fórmula Selvagem” (19/10) - https://bit.ly/3FJirSC

• Longa-metragem “Marie LaGuerre de Lazone” (20/10) - https://bit.ly/30lyMN4

• Longa-metragem “O Cemitério das Almas Perdidas” (22/10) - https://bit.ly/3lHxkgq