Feira Internacional de Gastronomia Amazônica começa na próxima quinta

Manaus/AM - A Feira Internacional de Gastronomia Amazônica (Figa 2021) começa na próxima quinta-feira (21) em Manaus, e segue até o sábado dia 23. O evento com entrada gratuita, será realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Nery, esquina com Pedro Teixeira, 5001, Flores.

O figa reúne diversos chefs de cozinha regionais e nacionais, além da exposição de produtos e serviços, com direito a praça de alimentação para o público.

Confira a programação:



21 de outubro – quinta-feira

ARENA GASTRONÔMICA – AULA SHOW – SALÃO DO COMER



14h – Abertura dos portões para o público.

14h50 – Abertura da Arena Gastronômica.

15h às 15h50 – Chef Deocleciano Brito (AC) – Sabor da Floresta Amazônica

16h às 16h50 – Palestra Show – Gil Guimarães (DF) – Em Busca da Pizza Perfeita…

17h às 17h50 – Chef Diogo Sabião (RO) – Sabor de Rondônia.

20h – Solenidade de abertura.

21h – Encerramento do dia.

22 de outubro – sexta-feira

22 de Outubro

ARENA GASTRONÔMICA – AULA SHOW – SALÃO DO COMER

14h – Abertura dos portões para o público

14h50 – Abertura da Arena Gastronômica

15h às 15h50 – Chef Izaías Soares (PR) – Alimentação saudável na área de pizzaria

16h às 16h50 – Chef Solange Sussuarana (AP) – Caribé Tucucuju, a história da cultura alimentar amapaense

17h às 17h50 – Chef Edivaldo Caribé (PA) – Caminhos da fumaça no Brasil – do moquém ao barbecue, história e evolução da técnica

18h às 18h50 – Chef Ana Nunes (Presidente Figueiredo-AM) – Sair de grande executiva para trabalhar com açúcar e transformá-lo em arte de comer

19h às 19h50 – Chef Eduardo Martinez (Colômbia) – Cozinhar é uma forma de cultivar a Floresta / Cocinar es una forma de cultivar el bosque

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA – SALÃO DO SABER

14h – Abertura dos portões para o público

14h50 – Início da programação técnica

15h às 16h – Case de sucesso: Meu negócio para vida toda 1

Convidado: Djalma Neto (Manaus – AM) – Sushi Ponta Negra – Os segredos que não estão escondidos

16h30 às 17h30 – Case de sucesso: Meu negócio para vida toda 2

Convidado: Gustavo Picanço (Manaus – AM) – Gusta Mais Paleteria – Isso muda meu dia

18h às 19h – Palestra Show – Wanderson Medeiros “Picuí” (AL) – Como buffet pode encantar os convidados de um evento

19h30 às 20h30 – Case de sucesso: Meu negócio para vida toda 3

Convidado: Wilson de Sousa (Boa Vista – RR) – Açaí Gostoso – Do alcoolismo ao empreendedorismo

21h – Encerramento do dia

23 de outubro – sábado

23 de Outubro

ARENA GASTRONÔMICA – AULA SHOW – SALÃO DO COMER

14h – Abertura dos portões para o público

14h50 – Abertura da Arena Gastronômica

15h às 15h50 – Chef Maria do Céu e Sommelier Alexsander de Oliveira – Harmonizar peixe da Amazônia e vinho (AM)

16h às 16h50 – Chefs indígenas D. Clarinda e João Paulo Barreto – Casa de Comida Indígena – Comida e “Deuses” (povo tukano, do baixo Amazonas, com os sateré mawé)

17h às 17h50 – Workshop de Coquetelaria Internacional – Júlio Romário (PR) – Transformando o seu Bar!

18h às 18h50 – Chef Leonardo Modesto (PA) – Comida de Raiz Amazônica

19h às 19h50 – Chef Pedro Schiaffino (Peru) – Projeto Paiche / Projeto Pirarucu

21h – Encerramento do dia.

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA – SALÃO DO SABER

14h – Abertura dos portões para o público

14h50 – Início da programação técnica

15h as 16h – Workshop sobre Segurança de Alimentos – Gabriel Oliveira (AM) – 3 T´S – Tempo, Técnica e Temperatura

16h30 às 17h30 – Palestra Show – Rodrigo Moraes (AM) – Expectativas pós pandemia do mercado de delivery manauara

18h as 19h – Workshop sobre Cafés – Letizia Pinheiro (AM) – Como preparar o seu café especial em casa

19h30 as 20h30 – Palestra Show – Carolina Oda (SP) – Bebidas: tendências e impacto socioambiental

21h – Encerramento da feira