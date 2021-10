Filme amazonense ‘Enterrado no Quintal’ é selecionado para festival internacional

Manaus/AM - O curta-metragem “Enterrado no Quintal”, de Diego Bauer, foi selecionado para o Tehran International Short Film Festival. A mostra é um dos principais festivais de cinema do Irã e neste ano chega a sua 38ª edição. Foram selecionados 59 de 6402 filmes inscritos do mundo inteiro, e além de Enterrado no Quintal há outros 3 filmes brasileiros selecionados: “Sideral”, de Carlos Segundo; “Dinheiro”, de Arthur B. Senra e Sávio Leite; e “Utopian South”, de Leonardo Uehara e Frankie Walker.



Produzido pela Artrupe, o filme é uma adaptação do conto de Diego Moraes, e apresenta a história de uma mulher, interpretada por Isabela Catão, que desenterra um revólver enterrado há muito tempo no quintal de casa para ir em busca de vingança contra o seu ex-padrasto, que agredia a sua mãe. Também estão no elenco Denis Lopes, Diego Bauer, Karine Magalhães e Mazé Andrade.



Esta é a estreia do filme dentro do circuito internacional, o que anima o diretor, Diego Bauer: “É muito louco pensar que o filme que fizemos aqui perto de casa está indo para um festival no Irã, país com uma relação tão forte com a poesia, a literatura, e claro, o cinema. Mestres de lá, como Kiarostami, Panahi, Farhadi são referências enormes para mim, e sem dúvida foram inspiração para buscar um cinema mais humano, e mais conectado com a vida das pessoas nos ambientes em que elas vivem. O filme passar num festival de 38 edições é motivo de muito orgulho”.



O festival acontecerá de 19 a 24 de outubro em Teerã, capital do Irã. Ele é um qualificador para o Oscar 2022.



ENTERRADO NO QUINTAL NO CURTA CINEMA



Também qualificador para o Oscar, o Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro – Curta Cinema escolheu Enterrado no Quintal para a sua seleção oficial de 2021. Chegando a sua 31ª edição, o festival é um dos mais tradicionais eventos de curta-metragem no Brasil. Foram selecionados 130 filmes representando 30 países.



“Também fiquei muito feliz com a seleção no Curta Cinema. Tentei entrar nesse festival por vários anos, e foi possível agora. Significa muito pra mim saber que o filme tá sendo visto, que está chegando a lugares distantes, e que finalmente os realizadores de Manaus estão ocupando esses espaços, apesar da distância geográfica e econômica”, finaliza o diretor Diego Bauer.



O Curta Cinema acontecerá de 3 a 10 de novembro de 2021, com transmissões online e projeções presenciais na tradicional sala Estação NET Botafogo.



FICHA TÉCNICA

Roteiro e Direção: Diego Bauer

Baseado no conto de Diego Moraes

Empresa Produtora: Artrupe

Elenco: Isabela Catão, Denis Lopes, Karine Magalhães, Mazé Andrade, Diego Bauer

Produção: Ítalo Almeida, Diego Bauer

Direção de fotografia: César Nogueira

Montagem: Eduardo Resing

Trilha Original: Pablo Araújo

Direção de arte: Francisco Ricardo

Figurino: Paulo Oberdan

Desenho de Som e Mixagem: Lucas Coelho

Som direto: Heverson Batista

Correção de cor: João Gabriel Riveres

Assistência de direção: Ítalo Almeida

Assistência de produção: Matheus Neves, Wollace Scantbelruy