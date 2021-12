Rodrigo Raniely e Monalliza abrem show de Rick & Renner em Manaus

Manaus/AM - Conhecidos na noite amazonense, a dupla Rodrigo Ranielly & Monalliza abrem a noite sertaneja que acontecerá em Manaus, no próximo dia 16, quinta-feira, a partir das 21h, no Dulcila Festas e Convenções, localizado na Av. Coronel Teixeira, 5982 - Ponta Negra. O show principal é da dupla Rick & Renner, que traz a turnê “Seguir em Frente”.

De acordo com o cantor Rodrigo, o show será em formato acústico com sucessos de gente conhecida como, Bruno & Marrone, Jorge & Matheus e também de Marília Mendonça. “Vamos apresentar um show bem dinâmico com vários sucessos deles”, conta o artista.

Outro ponto alto do show deles, será a abertura das comemorações dos 30 anos de carreira de Rodrigo. A apresentação também será o marco do lançamento da nova música “Doi né”, composta em parceria com Matheus Goiano. “Vamos fazer uma grande apresentação para iniciarmos em grande estilo as nossas comemorações. O público também vai conhecer o nosso novo hits”, finaliza o cantor.

Para a noite de abertura, Rodrigo e Monalliza receberão o parceiro musical, Matheus Goiano, para uma participação especial durante o show. Ele é natural de Goiás, além de ser compositor ele se apresenta em diversas casas noturnas da cidade.

No formato dupla, Rodrigo Ranielly e Monalliza estão na estrada musical há 14 anos e uma experiencia de 15 CDs gravados, quatro DVDs. Atualmente eles estão se dedicando a finalização do novo clipe da dupla.

“Seguir em Frente”

Os ingressos para a noite já estão disponíveis ao preço de R$ 160 (lugar à mesa) ou R$ 1600 (mesa fechada para 10 pessoas), e já estão à venda na loja Jorge Bischoff (no Manauara Shopping). Para o acesso ao salão, será necessária a comprovação de vacinação com o esquema completo, ou seja, duas doses.

“Seguir em frente” foi uma turnê criada por Renner que decidiu entrar em contato com o Rick para conversarem e se unirem em um possível projeto e abertura de uma agenda de shows da dupla. Com muitas mensagens de incentivo e apoio vindo das redes sociais e muita comoção dos amigos, finalmente se concretizou. Rick & Renner novamente juntaram forças e farão esse novo projeto, a turnê "Seguir em Frente", que percorrerá diversas cidades do Brasil.

A tour terá também shows internacionais, entre eles Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão entre outros. “Reconsideramos a volta graças ao carinho que recebemos dos nossos fãs, nos apoiando nesta jornada. Com certeza será um projeto que terá muito amor envolvido e claro, comprometimento sério”, detalha Rick.