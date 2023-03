Pagode do Piloto vai movimentar sextas em Manaus com espaço temático

Manaus/AM - A partir do dia 17 de março, o espaço Via Torres, localizado na Avenida das Torres, em Manaus, vai se transformar em uma pista de pouso para receber o Pagode do Piloto. Toda sexta-feira, uma roda de samba será comandada por Kelton Piloto e convidados locais e nacionais, a partir das 21h.

O público que desembarcar no Pagode do Piloto vai se deparar com um espaço temático totalmente inspirado no mundo aeronáutico. O palco em formato 360º remete a uma pista de pouso, o camarote será inspirado nas turbinas de uma aeronave e o lounge será batizado de primeira classe com entrada e banheiros exclusivos.

Comandada pela grande promessa do gênero musical no estado, Kelton Piloto, a roda de samba terá um repertório exclusivo. Todos que embarcarem neste evento com piloto vão fazer uma viagem pelos grandes sucessos do pagode, desde os anos 90 até os dias atuais.

Kelton Piloto junto com a sua equipe de produção prometem uma experiência ainda não vista na cidade de Manaus com um pagode temático totalmente voltado para o tema do piloto de pagode. “Um pagode temático que busca inovar o gênero do samba e pagode na cidade de Manaus”, afirma o artista.

Com mais de 500 vagas para estacionamento, o Via Torres terá ainda uma área instagramável seguindo o tema da festa, além de um espaço gourmet. No evento, o público terá opções de cerveja Brahma e skol beats, terá também a venda de guaraná antártica. Mais detalhes como atrações e valor de ingressos devem ser divulgados nos próximos dias.

SOBRE O PILOTO

O comandante do pagode, Kelton Piloto iniciou a carreira como produtor artístico e musical em 2014. Após seis anos de experiência como produtor, Piloto decidiu se arriscar na carreira de cantor em fevereiro de 2022. O codinome Piloto surgiu porque o artista faz uma viagem no tempo e resgata os maiores sucessos desde os anos 90 até os sucessos atuais.

Kelton Piloto é dono da música mais tocada nas rádios manauaras. O sucesso batizado de Recomeçar conta com a participação de Vavá e Marcio, os irmãos karametade, e desbancou sucessos de outros 4 artistas locais, tornando-se a música mais tocada. O artista também já participou de grandes eventos com participações de artistas nacionais como Délcio Luiz, Chrigor, Vavá e Márcio Duarte.

Piloto também desenvolve seus próprios eventos de pagodes, como Resenha do Piloto, Roda de Samba da Cidade Nova, Pagode da Vela e agora no dia 17 de março lança o Pagode do Piloto.