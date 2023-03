Célio Cruz celebra aniversário com show beneficente no Luar de Uaicurapá neste sábado

O show conta com as participações especiais de Alex Marajoara, Nícolas Jr, Júnior Rodrigues, Victor França, Simone Ávila, Ellen Mendonça, Zeca Torres, Gil Valente, Lucilene Castro, Cleber Cruz, Alessandra Vieira, Dudu Brasil, Tiozinho Solange, Pajé, Casqueta, Célio Vulcão, Ítalo Jimenez, João Paulo, Fred, Lulinha Cabral, Marinho e Djedah (jovem instrumentista que será apadrinhado pela OELA).

Manaus/AM - Cantor e compositor amazonense Célio Cruz comemora neste sábado (18) mais um ano de vida com show beneficente, que reunirá grandes artistas do cenário local, no Luar de Uaicurapá, às 20h, em prol da Oficina Escola de Lutheria da Amazônia.

