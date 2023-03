Segunda tem especial para 'Forrozeiro que Se Garante' com entrada gratuita em Manaus

O evento vai começar com a transmissão a semifinal Flamengo x Vasco e tem entrada e rolha gratuitas até as 23h. Para incluir o nome na lista, basta enviar nomes para (92) 99154-4664.

Manaus/AM - Nesta segunda-feira (13) acontece no bar Gargalo, localizado no Vieiralves, a volta da "Segunda que Não É Normal" com o especial "É pra Forrozeiro que se Garante". As atrações ficam por conta de Alessandro Lima, Feras do Forró e Xandinho.

