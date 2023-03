Zeca Baleiro e Leoni se apresentam no Festival de Música e Arte em Manaus

Manaus/AM - A 2ª edição do Festival de Música e Arte de Manaus (Femuarte) acontece de 30 de março até 1º de abril com as atrações nacionais Zeca Baleiro e Leoni. O evento vai apresentar 24 músicas inéditas que vão disputar o prêmio de 48 mil reais, feira de artesanato, concurso de poesias, batalha de MC, roda de capoeira e oficina de teatro.

No dia 30, o evento inicia às 9h na Praça do Congresso com os eventos culturais e vai até as 17h, simultaneamente acontecem outros 2 shows regionais no palco alternativo. A primeira eliminatória vai selecionar 5 candidatos e encerra com o show de Leoni. No dia 1º de abril, além da grande final, terá apresentação de Zeca Baleiro.

A programação do Palco Principal no Largo inicia com 12 shows regionais, 3 nacionais e 24 músicas inéditas disputando os prêmios de 1º ao 5° lugar, melhor intérprete e melhor arranjo.