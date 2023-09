Pablo do Arrocha faz show neste sábado na Arena da Amazônia

Manaus/AM - O cantor Pablo do Arrocha, conhecido como 'rei da sofrência', fará um show especial com gravação audiovisual neste sábado (30). A festa será na Arena da Amazônia, a partir das 21h e conta com a participação de artistas convidados.

A venda online de ingressos ocorre no site www.norteticket.com.br. Já a venda presencial acontece nas lojas Óticas Veja nos shoppings Manaus Plaza, Manauara e Grande Circular.

Serviço

Evento: show do Pablo do Arrocha em Manaus com gravação de DVD nacional

Data: 30 de setembro de 2023

Horário: a partir das 21h

Entrada: venda em pontos físicos e no site www.norteticket.com.br, por este link direto

Informações: (92) 98283-2193