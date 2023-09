Chrigor faz show em Manaus nesta sexta

A venda online está disponível no site ingressofly.com e os pontos de venda presenciais são nas lojas Via Uno dos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma e Grande Circular.

Manaus/AM - O cantor Chrigor se apresenta em Manaus nesta sexta (29) no Espaço Via Torres. A festa começa às 20h e os ingressos estão disponíveis em pontos físicos e na internet. O show ocorre dentro da programação do evento Roda de Samba da FM O Dia 93,1.

