O musical Efêmera volta com apresentações gratuitas em Manaus; Confira data

O musical ‘Efêmera’ está de volta com apresentações no Teatro Amazonas e totalmente gratuito nos dias 6, 7 10 e 27 de dezembro às 19h30. A obra retrata a vida de Donna e Palmer, duas travestis com características encantadoras.

O espetáculo oscila entre drama e humor, e conta a história das duas amigas que encontram pelo destino. A realidade de mulheres transexuais e travestis é historicamente marginalizada na sociedade, o que faz da existência dessas pessoas, por si só, uma resistência à condição estabelecida. ‘Efêmera’ faz um ensaio superficial, demonstrando tais vivências com o toque artístico.

“Retratar essas realidades traz à tona o que é propositalmente esquecido pela maioria das pessoas, e fazer isso com sensibilidade aproxima ainda mais quem se propõe a assistir”, relata intérprete de Donna, Fran Martins ressalta a importância de produções teatrais com a temática LGBTQ+.

O espetáculo foi baseado em relatos de mulheres transexuais e travestis, que contribuíram com a originalidade do roteiro e no processo de criação. O linguajar LGBTQ+, chamado de pajubá, foi uma das contribuições mais ricas para a produção. O interprete de Palmer, Rafael Albuquerque disse que tiveram a oportunidade de aprender muitas palavras do pajubá e que colocaram em textos e músicas da obra.

‘Efêmera’ tem direção musical de Franklin Raikar, e as inscrições podem ser feitas gratuitamente online, pelo site even3.com.br/efemera_musical.