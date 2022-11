Mostra 'Amyipaguana' abre inscrições para oficinas de dança, Capoeira e Hip Hop

Manaus/AM - Ao todo, 18 oficinas e palestras gratuitas da Mostra “Amyipaguana” nas áreas da dança, música e arte urbana estão com inscrições abertas. Ao todo são 420 vagas, sendo 25 vagas para as turmas de oficina e 20 para as de palestras.

Os interessados podem acessar o link https://forms.gle/DNoLCswUrojNjJ5WA e preencher o formulário de inscrição. As atividades serão realizadas no Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro, a partir do dia 19 de novembro.



Entre os dias 19 e 25 de novembro, os inscritos terão práticas de capoeira, iniciação à percussão, Hip Hop, artes circenses, dança afro, teatro popular, berimbau e palestras sobre grafite e outras produções culturais. As atividades acontecem nos turnos vespertino e noturno, no Teatro Gebes Medeiros.

Destaques

A iniciação à percussão e o Hip Hop infantil são alguns dos destaques das oficinas do Amyipaguana. As aulas serão ministradas pelo percussionista e professor de música, Abner Pires, e Casa Hip Hop, com conceitos básicos de ritmos considerados pilares da Música Popular Brasileira.



“Será ministrada de maneira prática e objetiva. A inscrição é livre a todos os públicos, sejam músicos ou não. Não é necessário, também, que os participantes levem instrumentos. É uma excelente oportunidade de introduzir o público no mundo da música”, esclarece o professor.



O coordenador da Casa Hip Hop, Paulo Mendes, acredita que o projeto incentiva a criatividade, por meio da dança, e visa manter as crianças longe da criminalidade. A oficina de breaking, ofertada no “Amyipaguana”, recebe crianças a partir de 7 anos.



“A nossa proposta é estimular o surgimento de novos talentos e também, acolher as crianças e adolescentes, mantendo-os longe da criminalidade, dando oportunidade de um futuro brilhante, por meio da dança”, afirma Paulo Mendes. “Os inscritos devem trajar camisa preta de manga longa e calça modelo tactel, para facilitar os movimentos”, pontua Mendes.



O artista Turenko Beça irá comandar uma palestra sobre uma das manifestações urbanas mais conhecidas do cenário artístico: o grafite. “Irei mostrar na palestra que o grafite é um elemento da cultura Hip Hop e existem características próprias dessa expressão artística no cenário amazonense”, antecipa Turenko.



Programação:

Mostra ‘Amyipaguana’ – Oficinas e palestras

Local: Teatro Gebes Medeiros (Ideal Clube), avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro



Dia 19 de novembro, sábado

Oficina: Capoeira Angola e Roda de Conversa

Horário: das 15h às 16h30



Oficina: Capoeira Angola

Horário: das 17h às 18h30



Oficina: Iniciação à Percussão

Horário: das 19h às 20h30



Dia 21 de novembro, segunda-feira

Palestra: Saberes Tradicionais e Legitimidade Cultural

Horário: das 15h às 16h



Oficina: Capoeira Infantil

Horário: das 18h às 19h

Idade mínima: 7 anos



Oficina: Hip Hop Infantil

Horário: das 19h às 20h

Idade mínima: 7 anos.



Oficina: Hip Hop Adulto

Horário: das 20h às 21h



Dia 22 de novembro, terça-feira

Palestra: Tecnologia de Reprodução Cultural

Horário: das 15h às 16h



Oficina: Capoeira Angola

Horário: das 18h às 19h30



Oficina: Artes Circenses/Malabares

Horário: das 19h30 às 20h30



Dia 23 de novembro, quarta-feira

Palestra: Palestinos em Manaus - Cultura e Identidade através da 1ª Geração

Horário: das 15h às 16h



Oficina: Dança Afro

Horário: das 18h às 19h30



Oficina: Teatro Popular

Horário: das 19h30 às 21h



Dia 24 de novembro, quinta-feira

Palestra: A Cultura da Capoeira no Amazonas

Horário: das 15h às 16h



Palestra: A Arte Urbana (grafite e grafismo)

Horário: das 16h às 17h



Oficina: Afoxé/Berimbau

Horário: das 18h às 19h30



Oficina: Capoeira Regional

Horário: das 19h às 21h



Dia 25 de novembro, sexta-feira

Palestra: Produções Artísticas de Pequenos Eventos (interior)

Horário: das 15h às 16h