Corpo de Dança do Amazonas vence Prêmio Funarte 2022

Manaus/AM - A força da dança contemporânea do Amazonas, representada pela companhia estatal, Corpo de Dança do Amazonas (CDA), ganha destaque nacional pelo terceiro ano consecutivo. Desta vez, o grupo amazonense foi contemplado com o Prêmio Funarte Circulação e Difusão da Dança 2022, concedido pelo Governo Federal. O corpo de dança foi selecionado com os espetáculos “TA – Sobre ser Grande”, de Mário Nascimento, e “Rios Voadores”, de Rosa Antuña.

A premiação, segundo o diretor artístico do CDA, Mário Nascimento, é o resultado de um trabalho multiprofissional que envolve o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), e o talento dos bailarinos.

O Prêmio Funarte Circulação e Difusão da Dança assume o objetivo de promover a circulação e a difusão de espetáculos de dança, contribuindo para o fortalecimento do segmento artístico. Nos anos anteriores o CDA também foi contemplado pelo Governo Federal: em 2021, “TA - Sobre Ser Grande” recebeu Prêmio Festival Funarte Acessibilidança Virtual, e, em 2020, o espetáculo “Solatium” foi o contemplado na mesma edição de acessibilidade.

Sobre os espetáculos

“TA – Sobre ser Grande”, de Mário Nascimento: “TA” significa Grande para os Tikunas – povo originário do Amazonas, que ocupa uma vasta área. Expressão curta carregada de sentidos, a língua para esses povos é parte deles, os sons do ambiente fazem parte do idioma que se fala, sejam pardos, roncos, chiados e tantos quantos conseguem escutar, define onde vivem como “TA”. Um território que abriga, acolhe, alimenta e precisa também de cuidados. Carrega nos corpos e expressa toda força de um povo que vive nessa amplitude. A trilha sonora é do DJ Marcos Tubarão.



“Rios Voadores”, de Rosa Antuña: “rios voadores” é um termo usado para designar uma gigantesca massa de vapor de água vinda do oceano e somada à transpiração da floresta. O equilíbrio das chuvas em outras regiões do Brasil depende do equilíbrio da Floresta Amazônica e da formação dos rios voadores. Neste espetáculo, a coreógrafa Rosa Antuña busca trazer para a cena a importância da preservação do meio ambiente como ponto crucial para o equilíbrio do planeta.



A mitologia amazônica, além de sua fauna e flora, formam inspiração para a construção da movimentação do trabalho. A trilha sonora original é assinada pelo compositor Makely Ka, que traz para a cena um diálogo com a cultura popular e a música contemporânea.