Aline Barros e Bruna Karla são atrações confirmadas na Marcha Para Jesus em Rio Preto da Eva

Manaus/AM - As cantoras gospel Aline Barros e Bruna Karla são as atrações confirmadas na 12ª edição da Marcha para Jesus do município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas, que vai acontece nos dias 25 e 26 de novembro, acontecerá em Rio Preto da Eva, uma das maiores festas cristãs do município.

Aline Barros vai se apresentar no dia 25 de novembro, e Bruna Karla sobe ao palco no dia 26. Além delas, o evento ainda vai contar com a participação de cantores gospel locais e regionais, e pregação de pastores.

O ponto de concentração para a marcha será no bairro Batistinha, a partir das 15h. O público vai marchar pelas ruas da cidade até o Centro de Eventos do município, onde serão realizadas as apresentações.

A programação completa vai estar disponível no site da Prefeitura de Rio Preto da Eva.