Mike Love apresenta o melhor do reggae em Manaus

Manaus/AM - No próximo dia 9 de outubro Manaus vai receber Mike Love In Concert. Diretamente do Havaí, o músico e cantor Mike Love promete um show inesquecível repleto de vibe positiva. Um dos lugares com visual mais bonito de Manaus, o show acontece no Ao Mirante Music Bar, a partir das 16h e ainda terá grandes nomes do gênero musical amazonense como Cileno, Johnny Jack Mesclado e o DJ Marcos Tubarão.

Mike Love descreve seu estilo como “música de consciência revolucionária”. Lançado em 2014, o disco “Jah Will Never Leave I Alone” alcançou o 3º lugar na parada Reggae da Billboard, revista norte-americana especializada em indústria musical.

Ingressos

Os ingressos já estão à venda no valor de R$ 50 pelo LINK https://www.sympla.com.br/evento/mike-love-in-concert-manaus/1718431

Mais sobre o artista internacional

Mike Love é um cantor havaiano que se propõe a espalhar sua mensagem positiva e poderosa por todo o mundo. O cantor desenvolveu um estilo e sonoridade únicos com raízes na espiritualidade e na música baseada na mensagem do reggae e Rastafári, ao mesmo tempo em que também funde o rock progressivo e clássico, o soul, o blues, o flamenco, o jazz, a música clássica e mais. No coração da música de Mike está a cura - Ele é ativista social, da causa dos animais e um defensor dos direitos ambientais, usando a sua música como uma ferramenta para promover a educação e a união.

Love começou a tocar guitarra aos 15 anos de idade e logo depois começou a performar ao vivo como frontman da banda Dubkonscious que contava com 10 integrantes. Ele então dedicou-se a aprimorar os seus talentos como compositor/letrista, arranjador e produtor no álbum da mesma banda At the Foot of the Mountain.

Ele então começou a lapidar o que atualmente se tornou um show internacionalmente reconhecido, cheio de energia e no estilo banda de um homem só, usando loops, vários instrumentos e uma gama de diferentes técnicas vocais e estilos musicais para criar um som grandioso que desafia o fato de que está sozinho no palco. Desde então, as performances solo de Love o têm levado para alguns dos maiores palcos do mundo.

Em dezembro de 2012 testemunhou o lançamento de seu primeiro álbum solo, The Change I'm Seeking, que foi aclamado pela crítica. É desse álbum, o hit Permanent Holiday que viralizou no YouTube e atualmente tem mais de 32 milhões de visualizações (2022) ampliando a sua base de fãs aos mais distantes cantos do globo.

Com o lançamento de seu segundo álbum Love Will Find a Way e o seguinte, Love Overflowing, Love solidificou o vínculo com seus fãs, exibindo a evolução que eles passaram a esperar da sua música.

Love se apresentou em festivais nos palcos dos EUA, América do Sul e Central, Canadá, Europa, Guam, Austrália, Nova Zelândia e Filipinas, tanto solo quanto com sua banda Full Circle. Love lança suas músicas de forma independente no seu próprio selo Love Not War Records e atualmente está trabalhando no seu altamente esperado quarto álbum, com singles programados para serem lançados no ano de 2022.

Serviço

O quê: Mike Love In Concert Manaus

Quando: 09 de outubro

Horário: 16h

Local: Ao Mirante Music Bar (Avenida Padre Agostinho Caballero Martin, 1053, Compensa, Manaus)

Ingressos: R$50 reais

Informações: (92)99273-6263