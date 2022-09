Espetáculo 'Vênus Fragmentada' terá entrada gratuita nesta sexta, em Manaus

O espetáculo é uma viagem pelo universo feminino visto sob a perspectiva da mulher. A intenção do espetáculo é levar para o palco a jornada heroica, humanística e civilizatória de mulheres na busca de uma vida plena. O Teatro do Caua está localizado na Rua Monsenhor Coutinho, 724, Centro.

Manaus/AM - Corpo de dança do Centro de Artes da Ufam realiza apresentação 'Vênus Fragmentada', dia 30 de setembro, às 18h, no Teatro do Caua, com entrada gratuita. ‘Vênus Fragmentada’ é um espetáculo do Corpo de Dança Sênior, formado por mulheres acima dos 30 anos, e tem como proposta levar para o palco o lugar de fala feminino, sua visão de mundo, seus amores, suas conquistas e seus direitos.

