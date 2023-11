Memorial Samuel Benchimol é inaugurado no Centro Cultural Povos da Amazônia

Manaus/AM - A trajetória do professor, pesquisador e economista amazonense, Samuel Benchimol, ganha um espaço no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), na avenida Silves, Distrito Industrial. Promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Agência Amazonense de Desenvolvimento Sustentável (AADC), o Memorial Samuel Benchimol foi inaugurado, na quinta-feira (23), e traz a missão de inspirar gerações do presente e do futuro a valorizar o conhecimento, a excelência e a inovação em prol do desenvolvimento sustentável da Amazônia.

O memorial traz um elementos da floresta, objetos feitos de madeira reaproveitada de embarcações, que conectam a região à trajetória de Benchimol. O visitante vivencia diversos aspectos da vida do professor, formando um conjunto robusto que representa o seu legado focado na educação e na defesa da Amazônia.

O secretário executivo de Cultura e Economia Criativa do Estado, Luiz Carlos Bonates, enfatizou a importância do memorial. “O Samuel Benchimol era um homem que estava à frente do seu tempo. É muito importante que os amazônidas, independente da idade, conheçam esse local, se inspirem e lutem pela preservação e pela qualidade de vida no Amazonas”, cita o secretário.

Uma réplica de Benchimol, assinada pelo parintinense Jair Mendes, foi descerrada, ocupando uma posição de destaque no espaço. Curiosidades, vídeos e fotos estão também disponíveis no totem digital, enriquecendo ainda mais a experiência do público.

Estavam presentes na inauguração, além familiares, amigos, alunos e formadores de opinião que carregam histórias de vida em comum com o homenageado. A neta de Benchimol, Ilana Minev, destaca a relevância do memorial, idealizado há um ano. “Ao dedicarmos este espaço à memória de Samuel Benchimol, não apenas prestamos uma homenagem, mas também revitalizamos e honramos o seu legado, assegurando que ele permaneça vivo em uma Amazônia próspera, autêntica, preservada, desenvolvida e repleta de oportunidades, tal como ele incansavelmente trabalhou para construir”, ressalta Ilana.

O Memorial Samuel Benchimol está em exposição permanente no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, localizado na Avenida Silves, 2.222 – Distrito Industrial I (antiga Bola da Suframa). O espaço funciona de terça-feira à sábado, das 9h às 15h, com entrada gratuita.