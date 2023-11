Marujada Fest promove ‘esquenta’ do Boi Manaus nesta sexta

Manaus/AM - O Movimento Marujada e a coordenação da Marujada de Guerra em Manaus promovem um novo Marujada Fest nesta sexta-feira (24), no Atlético Rio Negro Clube, localizado no Centro da capital. A terceira edição do evento oficial promete aquecer a nação azul e branca do Caprichoso para o Boi Manaus, que acontece no próximo fim de semana.

O melhor ritmo do Festival de Parintins recebe os toadeiros que brilharam na temporada azul. Paulinho Viana, Luanita Rangel, Klinger Junior, Márcio do Boi e André Vaz, além de Junior Paulain e Gean Figueira, vindos diretamente de Parintins, e as participações dos grupos de dança e torcidas oficiais.

Para o presidente do Movimento Marujada, Rogério Jesus, o Marujada Fest obteve êxito na temporada. “Nosso trabalho é dedicado a entregar um evento com a qualidade que o nosso público reconhece. Temos certeza que a nação azul e branca prestigiará o melhor aquecimento para o Boi Manaus”, disse.

O Marujada Fest ‘Esquenta Boi Manaus’ tem início às 20h e a entrada custa R$ 20, na portaria do evento. Mesas podem ser adquiridas pelo (92) 99112-1094.

Evento – Lançado em 2017, o Marujada Fest promove encontros mensais do Boi Caprichoso com a galera mais campeã do Festival. O evento tem por objetivo impulsionar a divulgação da toada de boi-bumbá como ritmo e identidade cultural do Amazonas.