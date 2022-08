MD Chefe, Azzy e Delacruz agitam Manaus neste sábado

MD Chefe se desenvolveu artisticamente nas batalhas de rap do Rio de Janeiro. Com apenas nove meses de lançamento, Rei Lacoste coleciona 72 milhões de visualizações no YouTube, 52 milhões no Spotify e a tag que dá nome à faixa tem 35 milhões de conteúdos no TikTok.

Manaus/AM - Neste sábado (13) a choperia Copacabana vai sacudir Manaus com shows de MD Chefe, Azzy e Delacruz em Manaus. O evento vai começar às 20h e os ingressos custam R$ 55 pista meia a R$ 185 camarote stage meia e podem ser comprados no site https://www.ingressofly.com/evento/1525/TRAPZIN.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.