Manart lança estampa inspirada na obra ‘Karajá’ do artista Rubens Belém

Manaus/AM - Nesta sexta (23) às 18h30, através do site manartgaleria.com e redes sociais, ocorre o lançamento da estampa ´Karajá’ inspirada na obra, de mesmo nome, do artista visual, Rubens Belém, natural de Parintins, no interior do Amazonas, que reside em Manaus há mais de 30 anos.

Rubens tem como inspiração a Amazônia e os povos indígenas que a habitam. Sua obra é um louvor à cultura e diversidade da região. Por meio das cores vibrantes, dos traços fortes, da textura em relevo, o artista expressa na tela a sua paixão pela terra onde nasceu e desvenda a beleza,os mistérios e os costumes da Amazônia. Sua arte é uma homenagem às exuberantes paisagens da região, à diversidade da flora e fauna, e à vida e costumes dos povos da floresta.

“Sempre acreditei que o principal papel do artista é estar ligado à vida, costumes e anseios de sua região. Tenho grande orgulho do que sou e de onde venho. Ao longo de minha produção ou a cada trabalho que realizo sempre busco aprender mais sobre essa grande riqueza cultural que a séculos habitam a Amazônia. Os parentes hoje estão presentes não só nas florestas mas nos grandes centros urbanos também, e buscam vida e voz, precisam ser vistos e ouvidos. É por isso que pinto a Amazônia!" Afirma, Rubens Belém.

Obra Karajá

A obra ‘Karajá’ surgiu em 2009, e foi criada para compor a exposição ‘Etnias’, lançada no mesmo ano, no Centro de Memória do TRT 11 (Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região), com o objetivo de fazer um louvor às centenas de etnias que habitam a grande região Amazônica.

A obra retrata a figura de uma adolescente Karajá que está enfeitada para a Festa dos Aruanãs- Ritual de passagem e valorização da vida, típica do povo indígena Karajá, que está localizado nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará.

Palavras da Curadoria

“O sorriso da indiazinha Karajá nos conquistou de primeira. Suas cores são fortes e ensolaradas. E sua textura é provocante aos olhos. A obra tem como técnica a tinta acrílica sob tela, usando ao invés de pincéis, espátulas para adquirir textura e camadas densas. O rosto da menina, guarda a história do rito de passagens das meninas Karajás, e o enredo da obra é muito interessante.

A partir destas atribuições da obra, foi visto a importância e o significado de um povo que habita os rios com respeito e consagração.Rubens, por sua vez, reforça o olhar e o sorriso com tons vibrantes, deixando a pintura tomar corpo através dos volumes e formas. Seu grande objetivo é dar valor aos costumes e valores dos povos indígenas.” Destaca, Hadna Abreu, curadora da galeria Manart.

Criação e desenvolvimento da estampa

“Essa estampa foi uma das mais demoradas que criamos.Sempre que há uma figura humana na estampa temos mais limitações na criação. Criamos mais de dez opções de estampas inspiradas na obra Karajá e selecionamos uma versão final que foi muito bem recebida e aprovada pelo artista e pela família. Pra mim, essa estampa é sinônimo de alegria e beleza, pois representa uma celebração importante do povo Karajá.” Afirma, Anna Lôyde, Gestora da Manart Galeria.

Expectativas para o lançamento

“Já vinha acompanhando os lançamentos da Manart há um tempo e sempre achei super importante essa iniciativa de valorização dos artistas locais. Não via a hora de receber o meu convite para participar desse lindo projeto. E ele finalmente chegou. Então, por tudo isso, estou super feliz e ansioso para o grande dia de lançamento” Declara, Rubens Belém.

Produtos à venda

A partir desta sexta (23), a Manart irá disponibilizar no site o primeiro lote de produtos, que inclui quarenta unidades de camisas, nos modelos tradicional e baby look, e em breve também máscaras e cadernetas com a estampa Karajá.

Edital Prêmio Feliciano Lana

O projeto de Expansão da Manart Galeria foi contemplado pelo edital emergencial Prêmio Feliciano Lana-Lei Aldir Blanc e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e do Governo Federal, via Secretaria Especial da Cultura.