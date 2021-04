Amazonas Filarmônica faz primeira apresentação de 2021 nesta quinta

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (22) será a vez da Amazonas Filarmônica se apresentar em mais uma live dos Corpos Artísticos do Governo do Amazonas. A transmissão será realizada às 20h, do palco do Teatro Amazonas, por meio das redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e TV Encontro das Águas.

Para a primeira apresentação do ano, a Filarmônica preparou um repertório com obras dos compositores Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart e Alexander Borodin. Participam do concerto, os músicos Vladislav Motin, Irina Glibka, Anna Samokish e Bogdan Hudzelaits.

Seguindo as recomendações de prevenção e segurança contra a Covid-19, a Filarmônica subirá ao palco com poucos músicos em um concerto sem a regência de um maestro.

“Apesar do quarteto de cordas ser o destaque do espetáculo, começamos com um trio para cordas de Boccherini, que será a nossa primeira vez apresentando. Em seguida, teremos ‘Divertimento’ de Mozart, que é escrita para quarteto. Uma obra bastante conhecida e muito alegre. E para finalizar teremos uma peça linda de Borodin, ‘Notturno’, também para quarteto”, explica a violinista Irina Glibka.

Antes do espetáculo, Irina, Anna Samokich e o maestro Otávio Simões conversarão com o público sobre curiosidades das obras e sobre a Amazonas Filarmônica.

Apresentações – Continuando a programação de lives dos Corpos Artísticos, no dia 27 de abril, a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) retorna para apresentar o “Quarteto nº 4”, de Ludwig van Beethoven.

Finalizando a programação para o mês de abril, no dia 29, a Amazonas Filarmônica, com um trio de cordas e percussão, interpretará obras de Boccherini, Edward Elgar, Timóteo Esteves, Gerson Filho, além de Sivuca e Glorinha Gadelha.