Eventos online e gratuitos celebram o Dia Internacional da Terra

Manaus/Am - Com o objetivo de destacar a necessidade de respeitar todo o ecossistema que vivemos, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) está realizando a Semana da Terra, com uma série de eventos online e gratuitos relacionados ao Dia Internacional da Terra, celebrado nesta quinta-feira (22). As transmissões estão sendo realizadas através do canal do YouTube da Fundação.

Nesta quarta-feira, a partir das 17h, o tema abordado será “O papel e as ações da juventude para o cuidado da Amazônia e do nosso planeta”. Terá a participação de jovens lideranças envolvidas com o assunto e que atuam na região amazônica.

Na quinta-feira, dia 22, 9h, a temática abordada será “O papel de governos subnacionais, cooperação internacional, sociedade civil e empresas na implementação do desenvolvimento sustentável na Amazônia” e, na sexta-feira, dia 23, a partir das 9h, o assunto será “Trazendo a natureza ao primeiro plano na recuperação econômica pós Covid”.

O primeiro webinar com o tema “Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação florestal (REDD+)” teve a participação do Superintendente Geral da FAS, Virgilio Viana; a Supervisora de Políticas Públicas e Cooperação Internacional da FAS, Letícia Cobello; o Deputado Federal Marcelo Ramos; e o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Alexis Arthus.

De acordo com Letícia Cobello, os principais objetivos das atividades digitais da Semana da Terra são divulgar conhecimento, formar redes de contatos, falar de ações de impacto da FAS e dos parceiros, reunir especialistas de renome e tomadores de decisão sobre oportunidades de REDD+ para a Amazônia.