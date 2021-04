Instrumentos amazônicos inspiram game produzido por músico amazonense

Manaus/AM - Nesta sexta (23), às 20h ocorre a live de lançamento do projeto 'The Roots VR'- game musical e educativo, idealizado pelo músico e produtor, César Lima, contemplado no edital Prêmio Feliciano Lana, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa Amazonas (SEC- AM) via Lei Aldir Blanc, que tem por objetivo compartilhar com o público, conhecimentos gerais sobre a origem e confecção de instrumentos Amazônicos e também proporcionar uma imersão virtual única através dos mais belos cenários e sonoridades que caracterizam as festas, tradições e manifestações culturais da Região Norte do Brasil.

Segundo o coordenador do projeto, César Lima, o download doThe Roots VR será totalmente gratuito e estará disponível a partir do dia 23 de abril, através do site: therootsvr.com.br ou através das lojas oficiais de em dispositivos que utilizem o sistema operacional Android.

INSPIRAÇÃO

“O primeiro insight do The Roots veio em 2018 através de um convite para produzir uma pesquisa,num período intenso de seis meses, sobre instrumentos musicais Amazônicos. Após a pesquisa entendi a necessidade de trazer para mais próximo do público essas informações sobre nossos instrumentos, pois eu mesmo graduado em Música nunca tinha visto uma variedade de instrumentos tão importantes, ricos e relevantes em seus significados culturais ” Declara, César.

Confira abaixo, os instrumentos que compõem o The Roots:

1- GAMBÁ DE MAUÉS

Instrumento de percussão feito do tronco da árvore da Cupiúba e pele de caça que é tradicionalmente usado pelos ribeirinhos e em festas dos santos em Maués.

2- TAMBOR DE CUIA

Instrumento de percussão feito de cuia e tampo de Marupá. Esse instrumento faz parte dos Bios-instrumentos criados pelo poeta e artesão Celdo Braga.

3- MAWAKO FËMEA

Instrumento melódico da etnia Desana/Tukano. Usado em festas e rituais ligados a produtividade e farturas na comunidade.

4- CARRIÇO

Instrumento melódico da etnia Desana /Tukano. Usado em festas e rituais ligados a boas novas e festas da alegria.

5- NHAMBE - INAJÁ

Instrumento percussivo usado como elemento complementar de textura e rítmica por músicos-percussionistas ou como tornozeleira em rituais indígenas.

6- CHUÁ – CHUÁ

Instrumento de percussão feito com material reciclado e sementes nativas. Esse instrumento reproduz os sons do oceano e faz parte dos Bios-instrumentos criados pelo percussionista e artesão João Paulo.

7- CUATRO VENEZUELANO

Instrumento harmônico feito com tampo de marupá, fundo de cuia e cordas de nylon. Instrumento andino com novas adaptações feitas pelo poeta e artesão Celdo Braga.

8- CHARANGO

Instrumento harmônico tradicionalmente feito com pinho, cedro, naranjillo e cordas duplas de aço. Encontrado com frequência na América central e tradicionalmente inserido no Boi bumbá de Parintins.