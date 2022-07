Maior evento gamer do Norte, Amazon Tecnogame agita Manaus neste fim de semana

Manaus/AM - Com o objetivo é arrecadar de 10 a 15 toneladas de alimento em cada dia de evento, o programa Mesa Brasil do Sesc Amazonas estará presente no maior evento gamer do Norte do país, o Amazon Tecnogame, que acontece neste final de semana (30 e 31 de julho) no Centro de Convenções Vasco Vasques, das 10h às 23h. A estimativa de público para os dois dias de evento é de mais de 10 mil pessoas.

O participante deve levar, para cada dia de evento, um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas às organizações da sociedade civil que atendem crianças, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A doação é fruto da parceria firmada entre o Mesa Brasil Sesc AM e a Federação Amazonense de E-Sports (Faesp), realizadora do Amazon Tecnogame.

A ação é uma iniciativa importante para a promoção de segurança alimentar no nosso estado, onde, segundo estimativa do IBGE, 2,7 milhões de pessoas foram atingidas durante os dois primeiros anos da pandemia de Covid-19, destacou o coordenador do Mesa Brasil Sesc AM, Ellinaldo Barbosa.

De acordo com presidente da Faesp, Andryw Antony, a entidade vem fomentando o cenário do esporte eletrônico dentro do Amazonas há mais de dois anos, gerando oportunidade para jovens, adolescentes e adultos que amam esse cenário competitivo.

“Esse é um dos mercados que mais tem crescido nos últimos anos. E queríamos trazer o lado social para o evento, envolvendo todos os nossos filiados e associados. Então pensamos no Mesa Brasil, que tem ajudado tantas instituições no país”, explicou.

O evento irá reunir fãs de e-sport, games, animes, cosplay, além de outras atrações do mundo geek. Serão mais de 12 competições de jogos eletrônicos, como Free Fire e League Of Legend (LOL); campeonato de Just Dance, K-Pop e Pokémon Go; competição de cosplay; além da presença de influencers renomados no cenário nacional e internacional como: Boca de 09, Loud Will, The Radioativo, Racha XP, Samuca e Michel Veríssimo Yu-Gi-Oh.

“O mundo do esporte eletrônico é gigante e a gente vai provar isso nos dias 30 e 31 de julho no Amazon Tecnogame. A gente agradece a parceria com o Mesa Brasil que eu tenho certeza que vai durar por muitos anos”, finalizou o presidente da Faesp.