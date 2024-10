Irmãos Menéndez que inspiraram série da Netflix podem ter pena revisada

Durante o julgamento original, os promotores alegaram que o crime foi motivado pela ganância, citando que os irmãos gastaram grandes somas da herança familiar em itens de luxo, como relógios Rolex, carros e imóveis, antes mesmo de se tornarem suspeitos. No entanto, a defesa sustentou que os assassinatos foram uma reação ao abuso que sofreram, criando uma grande divisão de opiniões no público sobre o caso.

O promotor do condado de Los Angeles, George Gascón, declarou que a Justiça precisa considerar novas provas apresentadas pelos irmãos no ano passado, que reforçam a alegação de que foram abusados sexualmente pelo pai e agiram em legítima defesa. A afirmação foi divulgada pela BBC.

