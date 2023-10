'Instituto Luar x Metamorfose' reúne música, teatro e comédia neste sábado no Teatro Amazonas

O "Além da Música" cria um clima de tensão bem humorado, divertindo o público. A produção é da R.O Produções e Assessoria e conta com um time de renomados artistas amazonenses. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do Teatro Amazonas e também pelo site shopingressos.com.br e custam entre R$20 e R$ 70 a depender do setor escolhido.

Com criação de Lívia Prado e direção de Michel Guerrero a peça tem Raul como ponto de partida para a internação do herói da história, num sanatório, mais precisamente o Instituto Luar (Raul lido de trás para frente).

