Critical Age comemora 22 anos de carreira com show no Teatro Amazonas

Manaus/AM - Para celebrar os 22 anos de sucesso no Rock, a banda amazonense Critical Age realiza dois super shows especiais. O primeiro no Teatro Amazonas, no próximo dia 27 de outubro, às 20h. Com direito a gravação audiovisual no aclamado palco, a banda também recebe convidados especiais. Já no sábado, 28 de outubro, a banda recebe fãs e convidados no Espaço Cultural Zezinho Corrêa, na Ponta Negra, com entrada gratuita.

O show no Teatro Amazonas terá participação de nada menos que David Assayag e Uendel Pinheiro. Já no Espaço Cultural Zezinho Corrêa, a Banda Essence e a Rockaholics são as convidadas com início dos shows a partir de 18h.

A banda Critical Age (Idade Crítica), surgiu no mês de outubro de 2001 após longas conversas entre os irmãos vocalistas Arlley Souza e Arisson Souza, que sempre falavam e planejavam ter uma banda de rock conhecida e reconhecida na região Norte. Os amigos e familiares apoiaram e, assim, iniciou-se um verdadeiro legado do rock amazonense que este ano, completa incríveis 22 anos de estrada.

Das bandas de rock brasileiras, a Critical Age fez o pré show de quase todas as grandes bandas que se apresentaram no Amazonas ao longo desses 21 anos, inclusive, do Capital Inicial quando se apresentou na Festa do Guaraná, no município de Maués em 2010. Entre apresentações memoráveis, a turnê em Portugal no ano de 2019, no qual a Critical Age completou sua maioridade, fazendo shows em 5 cidades daquele país como Lisboa, Porto, Magalhães, Braga e Bragança.

A banda cresceu muito ao longo dos anos, sempre se apresentando em grandes eventos na Capital e interiores do Amazonas. Há 18 anos, tocam na maior e melhor casa de rock do Norte, o Porão do Alemão. Em 2008, a Critical Age teve a honra de fazer a abertura dos Scorpions em Manaus para um público de 30 mil pessoas, no Centro de Convenções - Sambódromo. Também fez a abertura de show do Helloween e da banda Gammaway,

além de todas as prévias do Iron Maiden quando veio a Manaus em 2009.

Os ingressos para o show do Teatro Amazonas estão à venda na bilheteria ou pelo site https://abrir.link/4nETN. Mais informações sobre os shows no Instagram da banda @criticalage ou pelo telefone (92) 99285-8538.